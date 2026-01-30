Reconoce la FMF trayectoria de Enrique Borja

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Borja es uno de los máximos referentes en la historia del futbol mexicano, título que se ganó por su etapa como jugador y también como directivo, por lo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió reconocerlo por su trayectoria.

El Comité Ejecutivo de la FMF inició homenajes para sus expresidentes, teniendo al exdelantero de equipos como Pumas y América, como su primer integrante del Salón de la Fama de Presidentes.

Durante este acto, Borja recibió una playera personalizada de la Selección Mexicana, un retrato y una foto tomada durante su periodo como máximo dirigente de este órgano rector del futbol nacional.

"En este año mundialista, tan especial para México, estamos reconociendo a quienes han dejado un legado importante para el futbol mexicano. Hoy rendimos un homenaje a una leyenda de nuestro deporte, el expresidente de la FMF, Enrique Borja, quien dentro de sus aportaciones como directivo de la Federación tiene haber conseguido la Copa Confederaciones de 1999 para México en el Estadio Azteca", destacó Mikel Arriola en el evento donde reconocieron al exdelantero nacional.

La gestión de Borja en la Federación Mexicana de Futbol se dio del año 1998 hasta 2000, teniendo como gran éxito la Copa Confederaciones de 1999, que el Tricolor consiguió en el Estadio Azteca venciendo a la siempre poderosa selección de Brasil, que tenía entre sus filas a Ronaldinho.

El exdirectivo nacional recordó con alegría aquel día que, sin dudas, es el éxito más grande del cuadro mayor.

"Es un orgullo estar aquí, en el Salón de los Presidentes; gracias a Mikel Arriola y al consejo de la Federación... Aquí está lo que logró el futbol mexicano, una de las cosas más importantes, la Copa FIFA Confederaciones, donde México le ganó a Brasil y lo digo con mucho orgullo, porque cada que juega la Selección, la gente se identifica con los jugadores y los jugadores con su afición", dijo.