Reconoce Tena enojo por dejar ir el triunfo en el Lastras; el árbitro echó a perder el partido: "Chicote"

Luis Fernando Tena fue honesto al aceptar su molestia porque su equipo se dejó empatar en los últimos minutos, pero que el resultado fue "justo".

Las Chivas sumaron su tercer empate consecutivo en la Liga MX, puntos que dejan sabores amargos en los rojiblancos.

"Me parece que el empate es justo, pero hay molestia porque nos sacaron el resultado. Eso siempre duele, porque parecía que ya había pasado lo más difícil", dijo "El Flaco", tras el 2-2 entre el Guadalajara y el Atlético de San Luis.

Tena no quiso señalar la polémica labor del árbitro Fernando Guerrero, "por norma del club. Ni siquiera he visto las repeticiones. Fue un partido complicado".

Para el técnico rojiblanco, los silbantes pueden equivocarse a favor o en contra en cualquier parte del mundo.

Tena repitió que se fue molesto del estadio Alfonso Lastras por la que pudo ser una victoria en el Clausura 2020.

"Teníamos una ventaja de dos goles que nos sacan al final y el principal responsable soy yo, el técnico".

Cristian Calderón también se fue muy molesto tras el empate obtenido ante el San Luis 2-2, ya que dijo, el árbitro central Fernando Guerrero, echó a perder las acciones y por muchos lapsos del encuentro fue muy localista, lo cual contribuyó a que los ahogaran en su propio campo.

"Fue un partido sumamente complicado, sabíamos que San Luis era un equipo muy complicado. Se hizo el trabajo, pero no se dio el resultado, no nos alcanzó y nos vamos con un sabor de boca muy malo, gracias al arbitraje que nos tocó el día de hoy. Creo que echó a perder el partido".

"No fue irregular para nada, todo el segundo tiempo nos la pasamos metidos en nuestro arco, gracias al arbitraje que hizo el señor el día de hoy. Nos vamos con un empate que no nos deja contentos, al contrario, nos vamos molestos y no queda otra que seguir trabajando".

¿Consideras que compensó en el penal de San Luis?

"Yo creo que sí, el mismo árbitro nos los dijo, que ya nos había marcado dos y no queda más que darle vuelta a la página, para seguir trabajando".

Mier se enfermó

Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, precisó que Hiram Mier no salió por lesión muscular o de otro tipo, sino por una infección estomacal que le provocó pasar una mala noche. No resistió jugar.