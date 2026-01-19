logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Reconocen trayectoria de Octavio Morquecho

Por Romario Ventura

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Reconocen trayectoria de Octavio Morquecho

En el marco del Congreso Nacional de Softbol, celebrado este fin de semana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Don Octavio Morquecho Méndez recibió un Reconocimiento de Trayectoria por sus más de 47 años de entrega incondicional al desarrollo y fortalecimiento del softbol en México.

El reconocimiento fue otorgado por el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, el ingeniero Rolando Guerrero, quien destacó la pasión, el compromiso y el amor con el que Morquecho Méndez ha impulsado esta disciplina a lo largo de casi cinco décadas, dejando un legado que ha inspirado a generaciones de jugadores, entrenadores y dirigentes.

Don Octavio Morquecho, actual presidente de la Asociación Estatal de Softbol de San Luis Potosí A.C., ha sido una figura clave en el crecimiento del softbol tanto a nivel estatal como nacional, contribuyendo de manera constante a la organización, promoción y consolidación de este deporte.

Durante la ceremonia, se resaltó que su labor ha sido fundamental para el fortalecimiento institucional del softbol mexicano, motivo por el cual la Federación Mexicana de Softbol decidió rendirle este homenaje, reconociendo una trayectoria ejemplar marcada por la constancia y el servicio desinteresado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El acto se llevó a cabo ante la presencia de delegados, dirigentes y representantes de asociaciones estatales, quienes atestiguaron este merecido reconocimiento a una vida dedicada al softbol, reafirmando el lema de la Federación: "Todos unidos por el softbol".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Houston se desmorona en la nieve y deja vía libre a Patriots
Houston se desmorona en la nieve y deja vía libre a Patriots

Houston se desmorona en la nieve y deja vía libre a Patriots

SLP

Redacción

Cinco pérdidas de balón hundieron a Houston bajo la nieve.

Flick se escuda en el arbitraje tras otra caída del Barça
Flick se escuda en el arbitraje tras otra caída del Barça

Flick se escuda en el arbitraje tras otra caída del Barça

SLP

EFE

El técnico evitó la autocrítica y centró el discurso en las decisiones arbitrales.

Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta
Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta

Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta

SLP

EFE

Cuatro palos, goles anulados y errores propios le costaron puntos clave.

Jeong marca gol postrero y Union Berlín empata 1-1 con Stuttgart en la Bundesliga
Jeong marca gol postrero y Union Berlín empata 1-1 con Stuttgart en la Bundesliga

Jeong marca gol postrero y Union Berlín empata 1-1 con Stuttgart en la Bundesliga

SLP

AP

El centrocampista surcoreano Jeong anota gol clave para Union Berlín en empate contra Stuttgart.