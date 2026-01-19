Reconocen trayectoria de Octavio Morquecho

En el marco del Congreso Nacional de Softbol, celebrado este fin de semana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Don Octavio Morquecho Méndez recibió un Reconocimiento de Trayectoria por sus más de 47 años de entrega incondicional al desarrollo y fortalecimiento del softbol en México.

El reconocimiento fue otorgado por el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, el ingeniero Rolando Guerrero, quien destacó la pasión, el compromiso y el amor con el que Morquecho Méndez ha impulsado esta disciplina a lo largo de casi cinco décadas, dejando un legado que ha inspirado a generaciones de jugadores, entrenadores y dirigentes.

Don Octavio Morquecho, actual presidente de la Asociación Estatal de Softbol de San Luis Potosí A.C., ha sido una figura clave en el crecimiento del softbol tanto a nivel estatal como nacional, contribuyendo de manera constante a la organización, promoción y consolidación de este deporte.

Durante la ceremonia, se resaltó que su labor ha sido fundamental para el fortalecimiento institucional del softbol mexicano, motivo por el cual la Federación Mexicana de Softbol decidió rendirle este homenaje, reconociendo una trayectoria ejemplar marcada por la constancia y el servicio desinteresado.

El acto se llevó a cabo ante la presencia de delegados, dirigentes y representantes de asociaciones estatales, quienes atestiguaron este merecido reconocimiento a una vida dedicada al softbol, reafirmando el lema de la Federación: "Todos unidos por el softbol".