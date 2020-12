Red Bull revela fecha para tomar decisión sobre "Checo" Pérez

Sigue la incertidumbre respecto al futuro del piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez en la Fórmula Uno. "Checo" correrá este domingo en Abu Dabu su último Gran Premio con Racing Point en la máxima categoría y con Red Bull como única opción latente para seguir en la F1 en 2021, el asesor del equipo austriaco, Helmut Marko, mencionó que será hasta antes de navidad cuando se tome la decisión de ir por el nacido en Jalisco o permanecer con el piloto tailandés Alex Albon.

"Hemos estado observando a Pérez desde mediados de esta temporada, el lunes volvemos a Inglaterra y analizaremos la situación. La decisión se tomará antes de Navidad", dijo Helmut Marko a RTL.

En caso de no concretar su llegada a Red Bull, Sergio Pérez ha confirmado que tomará un año sabático con la posibilidad de regresar a un proyecto sólido en 2022, mientras tanto, Abu Dabi será importante para el mexicano y Alex Albon, quien buscará convencer a Red Bull de quedarse con él.

"Se viene la última carrera de la temporada que nos dará respuestas a preguntas clave, la última carrera de Albon no fue genial, pero no queremos sacar conclusiones precipitadas".

Por ahora Checo Pérez saldrá en la parte trasera de la parrilla en Abu Dabi, luego de ser penalizado por cambiar la unidad de potencia de su monoplaza, mientras que Alex Albón será quinto.