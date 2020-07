Redskins analizarán cambio de nombre tras presiones

Por más de una década, distintas organizaciones en pro de los derechos de las minorías en Estados Unidos le han pedido a los Redskins que modifiquen su nombre, siempre sin respuesta, hasta este viernes.

Un día después de conocerse que FedEx, uno de sus principales patrocinadores, se unió a la presión por un cambio, el equipo de Washington ha decidido someterse a una revisión de su mote que, se asegura, desembocará en uno nuevo.

"En virtud de los eventos recientes en nuestro país y la retroalimentación de nuestra comunidad, los Redskins de Washington anuncian que el equipo se someterá a una revisión exhaustiva de su nombre. La revisión formaliza las discusiones iniciales que el equipo ha tenido con la Liga en las últimas semanas", dice un comunicado de los capitalinos.

La NFL, por medio del comisionado Roger Goodell, confirmó los acercamientos con Dan Snyder, propietario de la organización, quien había sido tajante al asegurar que no desconfiguraría "la tradición" del equipo al que creció amando.

"En las últimas semanas, hemos tenido constantes discusiones con Dan y apoyamos este importante paso", se lee.

Por su parte, Snyder evidenció que su postura ha sufrido un giro con el contexto social, no sin dejar de lado parte de su anterior discurso.

"Este proceso le permite al equipo tomar en cuenta no sólo la orgullosa tradición e historia de la franquicia, sino también las aportaciones de nuestros exmiembros, la organización, los patrocinadores, la NFL y la comunidad local a la que se enorgullece de representar dentro y fuera del campo", declaró.

A partir de la temporada 2020, los tres veces ganadores del Super Bowl tendrán como entrenador en jefe a Ron Rivera, distinguido por su apoyo a comunidades minoritarias en el país norteamericano; también dio un mensaje.

"Este tema es de personal importancia para mí y espero colaborar de cerca con Dan Snyder para asegurarnos de que continuemos la misión de honrar y apoyar a los nativos americanos y a nuestra milicia", apuntó.