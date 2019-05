Reducen presupuesto de Olimpiadas de Tokio 2020

TOKIO.- Los organizadores intentan reducir gastos, presionados por el Comité Olímpico Internacional, sobre el que llueven las críticas por impulsar a las ciudades sede a construir estadios que se vuelven inútiles, frecuentemente a expensas de los contribuyentes.

Algunos recortes presupuestarios de Tokio apuntan a las federaciones deportivas internacionales que montan el show olímpico. Y a ellas no les gusta, cuando faltan 15 meses para los Juegos.

"No existe la menor duda de que al fin y al cabo Tokio montará unos juegos fabulosos", dijo Andy Hunt, jefe de la Federación Internacional de Vela, a The Associated Press el miércoles. "Pero se toman decisiones sobre ahorro de costos en un alto nivel del comité organizador, las que se transmiten hacia abajo sin tener en cuenta las implicaciones".

Hunt dijo que estaban amenazando algunos "elementos básicos" de su deporte: carpas, depósitos, agua para los competidores, sombra. Incluso alimentos.

"Yo no siento la menor culpa de estar pidiendo cosas que no se necesitan", dijo Hunt.

Varios jefes de federaciones criticaron abiertamente a los organizadores de Tokio el martes en Australia durante la conferencia anual de las organizaciones que participan de los Juegos de Verano. Hunt dijo que "los hoteles parecen cobrar en exceso" y que los organizadores "aparentemente no han conseguido suficientes alojamientos a precios razonables".

Otros criticaron los recortes a la promoción de la marca y "el aspecto que presentarán los juegos" junto con otros elementos que algunos organizadores califican de meras "decoraciones".

"No queremos estar como en Río (de Janeiro), donde la presentación fue bastante ordinaria", dijo Larissa Kiss, directiva de la Federación Internacional de Judo.

La organización de Río 2016 recortó en cada renglón en los meses previos y necesitó de un rescate financiero del gobierno para cumplir con sus deberes. Tres años después de finalizadas esas justas, los organizadores aún deben millones a acreedores y varias sedes deportivas están en desuso.