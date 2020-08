Registra Real Betis otro caso de coronavirus

México.- El Real Betis, donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, confirmó un nuevo caso de coronavirus en la plantilla, luego del regreso de vacaciones.

El afectado es Loren Morón, quien confirmó su situación mediante las redes sociales, minutos después de que el Betis y la Liga Española -sin mencionar la identidad- señalaron que el futbolista se encontraba "en buen estado y aislado".

"Desgraciadamente no podré desplazarme hoy con mis compañeros para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien (asintomático), tendré que esperar unos días para unirme al equipo", expresó Morón.

Este martes, el conjunto bético, dirigido por Manuel Pellegrini, viajó a la Costa de Sol, en Marbella, para hacer pretemporada hasta el próximo 22 de agosto.

Con Morón, el Betis registra su cuarto contagio de Covid-19; Joel Robles, Alfonso Pedraza y Juanmi Jiménez, los primeros.