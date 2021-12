Regresa el ascenso para clubes certificados en la Liga MX

Debido a que se viene la Copa del Mundo de Qatar, la Asamblea postergó un año la reducción de jugadores extranjeros. Para la temporada 2022-23, se permitirá que los clubes aún puedan registrar a diez futbolistas no formados en México, y nueve podrán estar en cancha. Esto se mantendrá por un año más.

Ahora será hasta la 2023-24, cuando los equipos deberán de reducir sus extranjeros, a 9 registrados y sólo 7 deberán de estar en la cancha. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, explicó cómo fue el proceso para llegar a esta cuestión:

"Hubo una reunión con los 18 directores deportivos, se planteó que los equipos no han podido conforman sus plantillas, por dos años bastante atípicos, tanto por la cantidad de juegos de selecciones, como por recortes en los ingresos en transferencias por Covid". Y en el siguiente año, "se nos vienen otra vez, Fechas FIFA Triples, así que esto fue analizado por los directores deportivos y se decidió subir a la Asamblea, que lo aprobó".

Regresa el ascenso para clubes certificados

El ascenso está en proceso de regresar a la Liga MX. Después de celebrada la Asamblea de clubes, se dio a conocer que se creará un Comité de certificación, que determinará dos puntos importantes: ¿Qué necesitan los clubes para poder certificarse? Y... ¿Cuáles cumplen con estos requisitos para lograr el cometido?

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, explicó estos procesos. "Se determinó que del 2020 al 2022 nadie de la Liga de Expansión se certificaría. Hoy la Asamblea instruyó a la Liga para conformar un comité de certificación para la Liga de Expansión".

Así, el próximo 2 de marzo, "se termina el plazo para ver y si hay clubes que puedan cumplir con la certificación, y si hay cuatro por lo menos y un campeón de campeones, se abre el ascenso", para la campaña 2022-2023.

Fue claro en que los equipos que aspiren a competir en la Liga MX, "deben de tener estabilidad financiera, un estadio con todas las disposiciones, tener una sede digna de Primera División".

Mientras, la Liga de Expansión, seguirá recibiendo subsidio de parte de la Liga Mx, "sí, es un subsidio muy alto, pero hay que verlo como inversión, no un gasto. Tenemos un área de control económico para que los recursos del subsidio se apliquen para lo que es: formación de jugadores y mejoras".