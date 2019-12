Regresa el potosino Alberto del Río a la artes marciales mixtas tras nueve año de retiro

La función estelar de 'Combate Américas What side are you on?' se llevará acabo en la Payne Arena de McAllen, Texas este sábado 7 de diciembre.

El luchador mexicano, Alberto "El Patrón" del Río regresa a la jaula después de nueve años para enfrentar a un histórico de la UFC, haciendo atractiva la función estelar de Combate Américas What side are you on?

No será la primera vez que "El Patrón" cambia los encordados por la jaula, incluso, el mexicano tuvo nueve años de carrera profesional (2001-2010) en las Artes Marciales Mixtas, y ahora tiene la intención de terminar su carrera profesional enfrentando al norteamericano en la Payne Arena de McAllen, Texas.

El nacido en San Luis Potosí, tiene una marca de nueve victorias y cinco derrotas en el MMA, siendo dos de los nueve triunfos por la vía del nocaut y siete por sumisión.

Por otro lado, la marca del miembro del salón de la fama de UFC, es de 20 victorias (nueve por nocaut, cinco por sumisión y seis por decisión), 12 derrotas y un empate.

El peso pactado para la pelea es de 210 libras, alrededor de 95 kilogramos y aunque "El Patrón" luce como el favorito de la afición mexicana, en diversas ocasiones, el expeleador de UFC Tito Ortiz ha manifestado su cariño por México al tener sangre tricolor por parte de su familia paterna.

El combate será en la Payne Arena, ubicada en McAllen Texas y se tiene planeado que la función comience aproximadamente a las 22:30 horas, la transmisión en México será por TUDN y Canal 5.

En el resto de la cartelera las siguientes peleas tendrán presencia mexicana:

Título peso paja (Pelea coestelar)

Melissa "Super Mely" Martínez (6-0) vs Dessire "Dirty Dez" Yanez (5-1)

Peso pluma

Levy "El Negro" Marroquín (12-3) vs Enrique "Baby Bull" González (8-3)

Peso pactado 118 libras (54 kilogramos)

Dulce "Sexy" García (1-0) vs Anali López Hernández (0-0).