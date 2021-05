Regresó la afición al Estadio Azteca para el Cruz Azul vs Toluca

La afición regresa al Estadio Azteca. El Coloso de Santa Úrsula vuelve a sentirse vivo, con un aforo limitado del 25 por ciento, para el compromiso entre el Cruz Azul y Toluca.

Es el primer partido con aforo desde el 7 marzo de 2020, cuando La Máquina venció 4-2 al Tijuana. Catorce meses después, las puertas se abren y la fanaticada ocupa su lugar dentro del recinto.

Tres horas antes del silbatazo inicial, el público llega al Azteca. Para los que vienen en vehículo particular, en el estacionamiento se deja una cajón vacío entre los autos, una de las medidas sanitarias que se cumplen para evitar aglomeración.

Las taquillas están cerradas, pero la preventa abierta, con boletos al doble de su precio original para aquellos que necesiten uno extra si algún familiar o amigo que los acompaña no alcanzó comprar en la venta digital. En el acceso peatonal, personal de control del recinto recuerda los protocolos que deben seguirse dentro del recinto: "Portar siempre el cubrebocas, no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar, ocupar solo los lugares asignados en sus boletos y la limpieza constante de manos".

A cada una de las personas que pasa por el filtro de seguridad, se le toma la temperatura y le otorgan un poco de gel antibacterial. Algunos más cuidadosos que otros portan doble o triple protector facial para cuidarse de algún posible contagio a Covid-19.

Aunque en las tribunas está prohibido tomar alcohol, sobre la explanada se venden cervezas al doble, con un precio de 110 pesos. Eso sí, para pasar a las gradas, los presentes están obligados a terminarse la bebida o no pueden acceder.

Los nervios de los aficionados se respira por los pasillos del Estadio Azteca, para todos es su regreso al Coloso tras una ausencia mínima de 14 meses. Seguidores del Cruz Azul y Toluca ocupan su lugar, ansiosos por el arranque del partido, en el cual La Máquina necesita ganar para clasificar a las semifinales.

Para el domingo, el recinto vuelve a abrirse, para el choque entre el América y Pachuca.