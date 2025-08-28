Renata Zarazúa eliminada por Diane Parry en segunda ronda del US Open

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La tenista Diane Parry apagó el sueño mexicano. En un duelo lleno de intensidad en el US Open (6-2, 2-6 y 7-6), venció a Renata Zarazúa y firmó uno de los mejores resultados de su carrera, al avanzar por segunda vez a la tercera ronda del último Grand Slam del año.

Después de más de 2 horas y media de juego y a pesar de enfrentar a una rival respaldada por una multitud ruidosa, la francesa de 1.70 metros se mantuvo firme y logró imponerse en los momentos clave.

Parry comenzó con fuerza. Aunque Zarazúa logró quebrarle el saque al inicio, la tenista francesa de 27 años respondió de inmediato con su versión más agresiva.

Encadenó 10 puntos seguidos, remontó el marcador hasta ponerse 4-2 y terminó llevándose la primera manga con un claro 6-2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cancha 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, a más de 4 mil 300 kilómetros de la Ciudad de México, se convirtió en un verdadero hogar para la mexicana.

Gritos de "¡Vamos Renata!", "¡México, México!" y la clásica "ola" envolvieron el ambiente, alimentando la ilusión de la remontada. Zarazúa sacó a relucir su carácter luchador, el mismo que le permitió volver tras tres cirugías de rodilla, y con tres quiebres se llevó el parcial 6-2, forzando un tercer set.

Pero en el capítulo final, Parry -número 107 del ranking mundial- ajustó su estrategia. Apostó por un juego profundo y más paciente ante una Zarazúa que intentaba mantener la presión. Bien plantada en la pista, la mexicana movió a su oponente de lado a lado, provocando errores no forzados.

Finalmente, en una definición agónica vía tie break, Parry se impuso y destruyó el sueño de Renata de clasificar por primera vez a la tercera ronda de un Major.

Ahora, Parry enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk, número 28 del mundo, con la confianza renovada y el objetivo claro de seguir haciendo historia en Nueva York.