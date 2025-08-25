Renata Zarazúa vence a Madison Keys y avanza en US Open

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presión es un privilegio, se lee en el Arthur Ashe, cancha central del US Open, donde Renata Zarazúa firmó su primera victoria ante una top 10 en su carrera y lo logró nada más y nada menos que en su debut en Nueva York.

La mexicana superó 6-7, 7-6 y 7-5 a Madison Keys, número 6 del mundo, en una batalla que duró más de 3 horas para convertirse en la segunda mexicana en la historia en vencer a una top 10 del ranking y lo festejó rompiendo en llanto en la red, inmersa en la emoción de su hazaña.

Renata jugó el mejor partido de su carrera, forzando el tercer set ante la local que ganó el Australian Open de este año y fue finalista del US Open en 2017.

Además, firmó su primera victoria en la cancha central de un Grand Slam, tras la derrota en Roland Garros en 2020 contra Elina Svitolina; la derrota en 2024 contra Emma Raducanu en Wimbledon y la derrota este año en el Rod Laver Arena frente a Jasmine Paolini. En Nueva York, dejó la bandera mexicana en lo más alto y escribió su nombre con letras doradas.

Renata tomó el privilegio de la presión con altura, ya que estuvo 5-3 en el último set y aunque Keys logró ponerse 5-5, mantuvo la calma y forzó los errores de su rival que llegó a 80 errores no forzados con 14 dobles faltas y finalmente, se llevó la última manga.

Zarazúa, número 82 del ranking, sorprendió a propios y ajenos con esta histórica victoria en el Arthur Ashe Stadium y avanzó a la segunda ronda del US Open. Al final, declaró que México "es un país donde no tenemos muchos jugadores de tenis, y definitivamente pude escuchar muchos mexicanos apoyando así que eso fue muy lindo. Estaba intentando enfocarme en la cancha que me parecía demasiado grande, pero cuando me retire estaré muy feliz por esto, así que pude disfrutarlo".