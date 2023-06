"Renueva ya o se va vendido", dice Presidente del PSG sobre Mbappé

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL). - La novela entre el club Paris Saint-Germain (PSG) y el atacante Kylian Mbappé continúa y es que ahora los reportes desde Francia señalan que la presidencia del club habló fuerte con la madre del futbolista para dejar clara su postura y es que los parisinos no están dispuestos a permitir que el jugador salga sin que les deje algo económicamente.

De acuerdo con Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Gemain, tuvo una intensa charla con la mamá de Mbappé, quien es la representante del goleador y campeón del mundo en 2018.

En esa tensa conversación el qatarí habría advertido a Fayza Lamari que, si no renueva Kylian lo más pronto posible su contrato, la decisión del club será venderlo en este mismo verano. Con esto, en los próximos días seguramente llegarán nueva noticias al respecto al ariete del equipo nacional de Francia.

Kylian Mbappé, entre el Real Madrid y el Liverpool. En consecuencia, este martes surgieron otros rumores que señalan el interés del Liverpool por fichar al delantero francés.

Aunque todo apunta que el destino de Kylian Mbappé será el Real Madrid, equipo que se ha interesado desde hace algunos años por él, no obstante, el cuadro inglés podría meterse en esas negociaciones y presentar un mejor proyecto económico.

Por ahora, Mbappé se mantiene en el PSG, a la espera de decidir qué pasará con su futuro.