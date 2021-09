Reportan muerte de aficionado tras el partido de América-Philadelphia

Un pelea protagonizada por seguidores del América en un restaurante de Filaldelfia dejó a un aficionado muerto y otras dos personas heridas.

Las Águilas eliminaron al Philadelphia Union de la Liga de Campeones de la Concacaf, el partido se disputó en el PPL Park y tras el encuentro una conversación que llegó a los golpes en el restaurante Pat's King of Steaks que terminó con la vida de un joven de 28 años de edad.

La policía local reportó que durante la madrugada el jueves cuatro hombres que portaban la playera del América golpearon a otros tres hombres, quienes también habían acudido al juego.

La pelea no sólo fue a puñetazos, también con la tapa de un bote de basura de metal que provocó la muerte de Isidro 'N', quien fue encontrado en la calle con un traumatismo en la cabeza.

Un amigo y su padre son los dos lesionados, que fueron trasladados al Hospital de la Universidad Thomas Jefferson, informó la policía, que llegó al lugar de los hechos por la llamada del gerente del lugar.

Por su parte el propietario del restaurante señaló que los agresores dejaron un celular, latas de cerveza de las cuales se recuperará el ADN y hará uso de las cámaras de vigilancia para encontrar a los responsables.

"Sus rostros están claros, es cuestión de tiempo para que sean detenidos", publicó The Philadelphia Inquirer.