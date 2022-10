Representante de Pogba anuncia que volverá a jugar "muy pronto"

La brasileña Rafaela Pimenta, heredera del imperio del célebre agente de futbolistas italiano Mino Raiola -fallecido el pasado abril- y representante de Paul Pogba, anunció este lunes que el regreso del jugador francés a los terrenos de juego tras su lesión de rodilla será "muy pronto".

"Pogba está fuera de la pesadilla. Liderará muy pronto a la 'Juve'", declaró la abogada en una entrevista con el diario italiano 'Tutosport' en la que también comentó la decisión del centrocampista de no pasar antes por quirófano para tratarse el menisco de su rodilla derecha, algo que finalmente hizo a principios de septiembre: "Pensó que volvería antes con una terapia conservadora".

Una afirmación que abre la puerta al centrocampista a llegar a la cita mundialista de Qatar 2022 que asoma en el horizonte, a un mes del comienzo, en un momento delicado para el centro del campo selección francesa con la baja confirmada del jugador del Chelsea N'Golo Kanté.

El Juventus está en horas bajas. Ocupando la octava plaza en Serie A, lejos de los puestos que teóricamente le corresponden, y casi sentenciado en Liga de Campeones tras la esperpéntica derrota ante el Maccabi Haifa israelí la pasada jornada, la vuelta de Pogba se presenta como una bocanada de aire fresco para el conjunto que dirige el italiano Massimiliano Allegri, que siempre ha recalcado en ruedas de prensa que con el retorno del propio Pogba y de Federico Chiesa se vería una 'Juve' diferente.

Desde que fichara por la 'Vecchia Signora' como agente libre en este mercado de fichajes estival, Pogba no ha debutado en partido oficial en su vuelta y ha vivido una situación comprometida en la que estaba involucrado su hermano mayor.

Mathias Pogba habría intentado chantajear junto a unos amigos de la infancia a su hermano Paul, al que habría demandado 13 millones de euros por haberle protegido durante años. Además, le acusó de haber contratado a un hechicero africano para echar un mal de ojo a su compatriota Kylian Mbappé y cargó contra la propia Pimenta.

"Un problema frecuente entre los futbolistas, el de vivir situaciones de tensión o chantaje. Están amenazados porque están muy expuestos. Cuando Paul decidió finalmente buscar ayuda, mejoró la situación y se dio cuenta de que había una solución. Está en manos de los abogados. Paul ya ha hecho todo lo que tenía que hacer", comentó Pimenta.

"Hubo un momento, hace unas semanas, en que me dijo: 'Rafaela, ya está bien'. Ya no quiero pensar en nada, me centro en mi rodilla y en la recuperación, porque quiero volver a jugar'", añadió la abogada.

La representante del campeón del mundo en 2018 desveló en la entrevista la facilidad con la que se llevó a acabo el retorno de Pogba a la 'Juve'.

"Todo ocurrió en abril, cuando Maurizio Arrivabene (Director Ejecutivo) y Pavel Nedved (Vicepresidente) vinieron a Monte-Carlo para ver el torneo de tenis Masters 1000. Charlamos un poco y les dije: ¿por qué no hacéis lo de Pogba? Y ellos dijeron: '¡Claro! Podemos hacerlo mañana, ¿vendría?' Y dije: 'Vamos a llamarle'. Y así fue...'", explicó.

Pogba, según cuenta su agente, no se lo pensó dos veces y se decidió por la 'Juve' en cuanto supo de su interés: "Era feliz. Tenía otras opciones sobre la mesa, pero cuando escuchó la palabra 'Juve' las apartó inmediatamente. Ama a este club y ama a Italia. Y es que el Juventus le ha dado momentos maravillosos y la mayor felicidad".

Además de representar a Pogba, Pimenta tiene en su agenda de jugadores al noruego Erling-Braut Haaland, que firmó este verano por el Manchester City inglés.

"Bueno. Yo diría que ha ido bien el verano: cuando los jugadores cumplen sus deseos significa que hemos hecho bien nuestro trabajo. Haaland quería ir al City, Pogba a la Juventus... todo ha ido bien", sentenció.