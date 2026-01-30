Reprueba Valdez a pseudopugilistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Óscar Valdez, referente del boxeo mexicano, inicia en 2026 un capítulo distinto: El de agente libre. Tras años de batallas memorables y con la ambición de recuperar el cetro mundial en la división superpluma, el sonorense aguarda por la promotora que lo acerque nuevamente a sitios estelares.

Con la experiencia de haber sido campeón en la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial, el pugilista de 35 años reflexionó respecto a la transformación en su deporte. Señaló que hoy los reflectores se concentran más en los combates protagonizados por creadores de contenido que en los enfrentamientos de pugilistas tradicionales, aquellos que respetan el ring y la disciplina.

"Se ha hecho popular que muchos influencers, que no son boxeadores, se lleven las bolsas grandes de dinero. Hasta que no ocurra un accidente, los creadores de contenido no van a entender que esto no es un juego. El boxeo pierde seriedad, es un cambio muy drástico", expresó el sonorense.

Valdez, quien espera definir su futuro a mediados de febrero y aseguró estar en su mejor forma física para volver al encordado, destacó la figura de Marco Verde, exolímpico, a quien considera el próximo gran referente mexicano en el boxeo.

