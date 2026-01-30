logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Reprueba Valdez a pseudopugilistas

Señaló que los reflectores se concentran más en los combates protagonizados por influencers

Por El Universal

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Reprueba Valdez a pseudopugilistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Óscar Valdez, referente del boxeo mexicano, inicia en 2026 un capítulo distinto: El de agente libre. Tras años de batallas memorables y con la ambición de recuperar el cetro mundial en la división superpluma, el sonorense aguarda por la promotora que lo acerque nuevamente a sitios estelares.

Con la experiencia de haber sido campeón en la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial, el pugilista de 35 años reflexionó respecto a la transformación en su deporte. Señaló que hoy los reflectores se concentran más en los combates protagonizados por creadores de contenido que en los enfrentamientos de pugilistas tradicionales, aquellos que respetan el ring y la disciplina.

"Se ha hecho popular que muchos influencers, que no son boxeadores, se lleven las bolsas grandes de dinero. Hasta que no ocurra un accidente, los creadores de contenido no van a entender que esto no es un juego. El boxeo pierde seriedad, es un cambio muy drástico", expresó el sonorense.

Valdez, quien espera definir su futuro a mediados de febrero y aseguró estar en su mejor forma física para volver al encordado, destacó la figura de Marco Verde, exolímpico, a quien considera el próximo gran referente mexicano en el boxeo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tyrese Maxey anota 40 puntos decisivos para la victoria de 76ers sobre Kings
Tyrese Maxey anota 40 puntos decisivos para la victoria de 76ers sobre Kings

Tyrese Maxey anota 40 puntos decisivos para la victoria de 76ers sobre Kings

SLP

AP

Joel Embiid y Tyrese Maxey fueron clave en la remontada de 76ers para vencer a Kings en un emocionante partido de baloncesto.

Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA
Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA

Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA

SLP

AP

Kyshawn George y Alex Sarr lideran la victoria de los Wizards en un encuentro sin Giannis Antetokounmpo.

Clubes de fútbol en Inglaterra se benefician de premios récord en la Liga de Campeones
Clubes de fútbol en Inglaterra se benefician de premios récord en la Liga de Campeones

Clubes de fútbol en Inglaterra se benefician de premios récord en la Liga de Campeones

SLP

AP

El dominio financiero de la Premier League se refleja en los ingresos récord obtenidos por los clubes de fútbol en Inglaterra.

Aryna Sabalenka avanza a la final del Abierto de Australia tras vencer a Elina Svitolina
Aryna Sabalenka avanza a la final del Abierto de Australia tras vencer a Elina Svitolina

Aryna Sabalenka avanza a la final del Abierto de Australia tras vencer a Elina Svitolina

SLP

AP

Elina Svitolina destaca en su participación en el Abierto de Australia, alcanzando la semifinal y mostrando un gran nivel de juego.