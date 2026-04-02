Retoman Knicks el vuelo ante Grizzlies

Los Ángeles.- Los New York Knicks alzaron el vuelo este miércoles y se impusieron por 130-119 a los Memphis Grizzlies en un partido en el que el conjunto neoyorquino rompió con una mala racha de tres derrotas consecutivas que comprometía su posición en los playoff de la Conferencia Este.

La franquicia de la Gran Manzana abrió bocado desde el primer cuarto, anotando 48 puntos con los que abrieron una espectacular brecha de 18 puntos frente al rival.

Esta ventaja inicial permitió a los neoyorquinos afrontar el partido con una cómoda ventaja que los Grizzlies trataron de recortar sin éxito en el segundo cuarto al ritmo de GG Jackson, máximo anotador de los locales con 20 puntos (8 de 12 en tiros).

Sin embargo, el saldo de 48-30 logrado en el primer período de partido fue suficiente para que los de Tom Thibodeau gestionaran los tiempos a su favor y se fueran al descanso en el segundo cuarto con una diferencia de 17 puntos (79-62).

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Por su parte, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges sostuvieron el peso ofensivo de los Knicks: entre los tres sumaron 69 puntos, con un sólido volumen de acierto que los mantuvo en constante control del ritmo del partido.

El aporte de este tridente logró que la ventaja se mantuviera estable en 99-90 al cierre del tercer cuarto y aseguró un triunfo vital que devuelve la calma a la expedición neoyorquina antes de regresar al Madison Square Garden.

La contundencia que tuvieron los Knicks desde el inicio del partido permitió al equipo disipar rápidamente las dudas y holgar su margen de registro tras haber encadenado siete triunfos seguidos previamente a su reciente bache competitivo, que hacía tambalear su segunda posición en el cuadro oriental de la NBA.