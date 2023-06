Revela Javier Aguirre por qué no tomó el timón del América

A-AA+

Javier "El Vasco" Aguirre rompió el silencio y desmintió los rumores que lo apuntaron como el posible director técnico de las Águilas del América. Esto, después de la renuncia que presentó Fernando "Tano" Ortiz ante el cuadro azulcrema.

En entrevista con ESPN, "El Vasco" rechazó que la directiva del América se pusiera en contacto con él. De hecho, enfatizó "nunca" hicieron un trato.

"Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que te puedo contar: que nunca hablaron conmigo. [...] Ningún directivo del América", explicó Aguirre.

Si bien "El Vasco" aceptó que su representante —Jorge Berlanga— mantuvo charlas con la directiva de las Águilas, reveló que esto pasó después de que renovara contrato con el Mallorca de LaLiga.

"Mi representante me dijo que Santiago Baños quería hablar con él y con algunos entrenadores más. Yo tenía, prácticamente, todo hecho y cerrado con Mallorca", sentenció.

¿Hubiera aceptado la oferta?

Al preguntarle si hubiera aceptado dirigir el timón del América, Javier Aguirre confesó que realmente habría valorado la posibilidad. Al menos, si hubiera llegado antes de cerrar el contrato por un año con el cuadro español.

"Somos entrenadores profesionales. Hoy estás ahí y mañana no. En mi carrera he estado en seis equipos españoles, tres equipos mexicanos, un equipo de Abu Dhabi. Son diez equipos y tres selecciones distintas Te quiero decir que nosotros, en esto, estamos abiertos a cualquier cosa. Por supuesto que hubiera valorado cualquier oferta", finalizó "El Vasco".

Cabe recordar que, la última vez que Aguirre estuvo al mando de un equipo de la Liga MX, fue con los Rayados de Monterrey en el Clausura 2022.