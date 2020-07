Revela Quiroga los motivos que lo llevaron al ADSL

"Mi llegada a San Luis ya se había manejado hace tiempo, y se dio el momento, por lo que ahora es un nuevo desafío para mí, con un proyecto que me sedujo, con la ventaja de que conozco al entrenador y a varios jugadores, con los cuales ya había participado, por lo que siento que vamos a tener un buen torneo".

Así se expresó el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis, Mauro Quiroga, quien llegó a la escuadra procedente del Necaxa, en donde tuvo contacto con el actual entrenador colchonero Guillermo Vázquez, por lo que ambos se conocen y saben de sus alcances.

En la entrevista virtual que ofreció el jugador argentino, el mismo comentó, "lo cierto, es que se armó un equipo competitivo, muy fuerte, yo en lo personal estoy muy contento de estar aquí, estoy muy ilusionado, en donde debemos de trabajar día a día, con un grupo muy sano, con muchas ganas de trabajar, de competir, con la intención de cumplir con los objetivos que se han planeado desde un inicio, estamos ilusionados con el proyecto, tenemos poco trabajando, las sensaciones son muy buenas, el equipo está creciendo, los que recién acabamos de llegar, estamos conociendo al resto de los compañeros, pero estamos muy cómodos nos han recibido con los brazos abiertos, la intención es hacer las cosas bien, estamos con las ansias de que empiece la temporada y hacer un gran torneo y un estupendo torneo".

Sobre qué, fue lo que le sedujo del proyecto del Atlético de San Luis para venir a este, "yo ya tenía una idea clara de lo que quería, sin lugar a dudas que Memo, tuvo que ver mucho para que yo escogiera San Luis, lo compartí con él en Necaxa, en donde se pudo trabajar juntos, de buena manera, pero bueno, yo soy una persona que vive de desafíos, por lo que venir a San Luis es un desafío más, necesita un cambio de aires, y afortunadamente se dieron las cosas, para que yo pudiera llegar acá, es como se alinearan los planetas, hoy siento que ha sido una decisión acertada, por lo que ahora toca trabajar, proyectar, planificar, ir paso a paso, sabemos que es un camino muy largo, que requiere de mucho trabajo y sacrificio, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, sumar y tratar de cumplir con los objetivos".

Con relación a su crecimiento como futbolista, Mauro Quiroga comentó "en este momento, me encuentro en una situación en donde estoy más maduro, en busca de nuevos desafíos, y de seguir creciendo en lo profesional, y en cuanto al tema de Mermo, sobre el manejo de grupo, yo diría que Memo es un psicólogo, la verdad que comprende muy bien a los jugadores, les da confianza y poder de resolución, y eso es bueno para el jugador, porque también te permite crecer, por lo que estamos cómodos y tiene que ver mucho grupo, que es un grupo con hambre de triunfo, y eso es importante para cumplir con las metas que nos hemos propuesto".

Se le cuestionó que tendrán próximamente dos partidos de preparación a lo que el delantero mencionó, "nos hemos preparado bien, hemos trabajado intensamente, la próxima semana, tengo entendido tendremos un partido contra Necaxa, y luego los dos encuentros de la Copa Telcel, por lo que sumaremos tres partidos, y si solo son esos, nosotros seguiremos trabajando para llegar en la mejor condición al inicio del torneo, eso sí, te puedo asegurar que el equipo se está matando en los entrenamientos, eso en lo particular me da mucha confianza y seguridad de que nos va a ir bien, habrá días en que las cosas salgan bien, en otras a lo mejor el balón no quiso entrar a la portería, pero esto es así y nosotros seguiremos trabajando porque solo así nos va a ir bien y sobre el número con el cual voy a jugar creo que va a ser el 20, pero eso no tienen mayor importancia".