Revelan documentos que podrían dejar a Ecuador fuera del Mundial

La novela entre Byron Castillo, la Federación Ecuatoriana de Futbol, la FIFA y la ANFP (Federación de Futbol de Chile) tiene un nuevo episodio y podría ser trágico para los ecuatorianos de cara al Mundial de Qatar 2022.

Este jueves 15 se llevará a cabo una nueva audiencia con el Tribunal de Apelaciones de FIFA donde fue invitado a declarar el jugador del Club León, y donde también estarán presentes las federaciones de Ecuador, Chile y Perú.

La tarde de este lunes, el portal de noticias británico DailyMail, publicó un artículo donde se encuentran audios que involucran a Byron Castillo en una reunión con la Federación de Ecuador reconociendo que usó un certificado de nacimiento falso e imágenes donde se pueden apreciar las distintas actas de nacimiento, así como la resolución de la FEF declarando que Castillo es ciudadano ecuatoriano.

En ese mismo audio, Castillo admite que nació en 1995 en vez de 1998, que su nombre es Bayron Javier Castillo Segura (tal como sale en el acta de nacimiento colombiana) y no Byron David Castillo Segura, como dice el documento ecuatoriano y que un empresario lo ayudó a realizar todos esos cambios.

En la primera audiencia realizada en junio, la FIFA desestimó el caso, aunque la defensa chilena no presentó estas pruebas.

Sin embargo, Andrés Holguín, abogado del jugador, no está preocupado por el resultado final: "Este partido se puede jugar por tres días seguidos, diez veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo. Si el señor (Eduardo Carlezzo, abogado de Chile) le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la Federación Ecuatoriana por goleada", declaró en una entrevista con Machdeportes.

Por otro lado, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol, Francisco Egas, dijo lo siguiente: "No vemos por dónde podríamos preocuparnos (...) la FIFA solo está cumpliendo con su procedimiento. Nuestra defensa y argumentos siguen siendo los mismos en el tema de Byron Castillo, en ese sentido no hay preocupación", declaró.