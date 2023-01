Revelan la verdadera causa de la muerte de Black Warrior

A-AA+

Kun Fu Junior reveló las causas de la muerte de Black Warrior, acaecido el pasado 10 de enero.

Las causas de la muerte de Black Warrior, cuyo nombre real era Jesús Toral López, oriundo de Torreón, Coahuila, falleció a los 54 años de edad, no han sido relevadas oficialmente, pero el luchador Kun Fu Junior lo ha revelado mediante un video posteado en sus redes sociales.

En el video, el también fabricador de máscaras, mencionó que Black Warrior murió de la misma de una infección en la sangre, lo mismo que le sucedió a otro gladiador, como Míster Niebla.

"Nos enteramos que falleció de una infección generalizada en la sangre, el mismo motivo del que falleció Mister Niebla. Tras una operación que le realizaron en la pierna no se la cuidó y se le produjo una infección generalizada en la sangre", aseguró Kun Fu Junior.

Afirmó que su deceso no se debió a ningún anuncio de sustancias: "Su hijo no tiene ni un año de haber fallecido y ya lo fue a seguir al más allá. ¡Que ironías de la vida! Mi más sentido pésame a la familia".

Black Warrior tuvo un rápido ascenso en las diferentes arenas de la lucha libre del país y forjó rivalidades históricas como lo fue contra Místico.