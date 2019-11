Revista "The Ring" considera al "Canelo" el mejor boxeador libra por libra

El triunfo del sábado pasado sobre Sergey Kovalev permitirán que algún día Saúl Álvarez este en los libros de historia como uno de los mejores boxeadores.

Pero por ahora, "Canelo" es considerado el mejor peleador de la actualidad al aparecer en la cima del ránking de la revista "The Ring".

No una, no dos, sino varias veces, el mexicano declaró que aparecer como el mejor libra por libra, no era algo que perturbara sus sueños. Sin embargo, en medio de su carrera por incrementar su legado, el tapatío puede sonreír.

Su cuarto triunfo en diferentes categorías, el triunfo sobre un hombre considerado más grande y fuerte además de una racha de 12 peleas sin derrota, catapultaron al "Canelo" a la primera posición de la lista.

Aunque no lo acepte, lo que Maradona es para Messi, es Julio César Chávez para "El Canelo".

El jalisciense dio otro paso hacia el César del boxeo, que hasta antes de hoy, era el único peleador mexicano que había sido considerado como el mejor libra por libra.

Vasiliy Lomachenko se establece en el segundo peldaño y Terrence Crawford en el tercero.

Dentro del to10 el otro mexicano en la lista es Juan Francisco Gallo Estrada.