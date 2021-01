Reynoso sin pretextos, "No es fácil dirigir la derrota"

Juan Reynoso inició con el pie izquierdo su paso como técnico de Cruz Azul. Pero más allá de excusarse en el poco tiempo de trabajo o el aspecto físico, aceptó el descalabro:

"Aquí en Cruz Azul nunca es fácil digerir una derrota, podrían haber pretextos o argumentos para maquillar lo que pasó hoy. Nos molesta la derrota, pero hay buenas sensaciones por la respuesta. Sabíamos que nos iba a costar el tramo final, por la falta de trabajo, pero en Cruz Azul no hay pretextos".

Aseguró que las ganas que se pusieron en el campo, maquillaron muchas cosas.

"La cuestión física hay que trabajarla. Se trató de trabajar lo poco que se hizo en esta semana. Quizá nos faltó una pizca de suerte, tuvimos el 1-0, y ellos lo metieron. Hay que seguir trabajando, es prioritario ganar el sábado (contra Puebla)".

No se pone un límite para que se vea su mano: "Poner fechas no... No tenemos bola de cristal. Fue un buen primer paso. Los resultados acompañarán porque se trabaja. No esperaba el primer tiempo que jugamos, fue bueno, y en el segundo nos faltó contundencia".

Aceptó que se necesitan refuerzos: "apuntalar al equipo, con la salida de Caraglio, nos falta un nueve y algo más... Queda claro".

Del próximo juego ante el equipo de La Franja, dijo que habrá emociones encontradas: "Se jugará contra Puebla, pero contra Cruz Azul todos los rivales son duros. Hay cariño por algunos jugadores, pero el lado profesional siempre gana, vamos a ir a ganar".