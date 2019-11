Ricardo Centurión: A México solo regreso por mis cosas

El paso de Ricardo Centurión en el futbol mexicano está dictado hacia el olvido, un caso en el que, por momentos, prevaleció la polémica por encima del ámbito deportivo.

Aunque llegó con altas expectativas al Atlético San Luis, la realidad es que el ex Racing jamás mostró un nivel óptimo para jugar con el equipo tunero, algunas veces ni para salir a la banca. Es así, que el jugador argentino confirmó en una entrevista con Fox Sports, que se va de San Luis.

"A México regreso solo por mis cosas, cerrar un par de cosas y vuelvo a la Argentina. No jugué mucho. No me acostumbre mucho a la altura y después no tuvo muchos minutos, esa es la verdad".

En dicha entrevista, Centurión también habló de que él llego a México por el presidente del equipo potosino, Alberto Marrero, pero fue el técnico Alfonso Sosa quien le ofreció pocos minutos en el campo.

El jugador argentino solo jugó 283 minutos en la Liga MX, dos como titular y ningún gol anotado.

