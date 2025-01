Tras salida de Anselmi, "Tuca" descarta dirigir a Cruz Azul

La salida de Martín Anselmi como entrenador de Cruz Azul es inminente. Después de un año, donde llevó a la Máquina a una final y a otra semifinal, el estratega argentino aceptó la oferta del Porto y se irá a dirigir a Europa, dejando atrás una inversión de millones de dólares en refuerzos por parte de la directiva cementera. Ricardo Ferretti, es uno de los nombres que se rumoran para tomar su lugar.

El periodista Sergio Dipp fue quien puso en la mesa el nombre del "Tuca", actual comentarista en ESPN, como futuro director técnico de la Máquina. Sin embargo, el brasileño no está interesado, tras su mala salida de Cruz Azul.

En una edición de "Sportscenter", Dipp y Ferretti discutieron sobre las opciones que tiene la directiva cementera para reemplazar a Anselmi, entre los que destacan Efraín Juárez y Juan Reynoso.

"Si comparamos a Anselmi con Efraín Juárez, Efraín lo supera porque Anselmi gana dos títulos en Ecuador y Efraín dos en Colombia, donde se supone que es mejor liga. Yo creo que Reynoso no regresa porque no invirtieron como con Anselmi y los sacó campeones después de equis cantidad de años", declaró antes de responder sobre su posibilidad para regresar al banquillo celeste.

"Yo no regreso a Cruz Azul porque la forma en la cual salí me molestó mucho. Yo fui un burro, un idiota, porque yo debería haber cumplido mi palabra cuando renuncié, y me dejé convencer y después me echaron. Por eso a Cruz Azul no regreso, sé que no me van a llamar tampoco pero ahí, me acuerdo de una cosa que me arrepiento en 32 años de carrera como entrenador, fue echar para atrás la decisión de renunciar", sentenció "Tuca".