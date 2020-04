"Ricardo La Volpe no necesitó títulos para dejar un legado", dice Guardado

El "Lavolpismo" tiene a sus fieles seguidores, quienes han manifestado en redes sociales emotivos mensajes de gratitud.

Tras el anuncio de Ricardo La Volpe, quien se retirará como Director Técnico, Andrés Guardado le dedicó palabras, por la oportunidad que le brindó en Selección Nacional.

"Quisiera encontrar las palabras suficientes de agradecimiento para describir lo que usted significó en mi carrera! ... no entendería todo lo que me ha pasado en esta hermosa profesión sin su confianza cuando yo no era nadie, sin esos regaños y correcciones en los entrenamientos, sin esos tamaños para apostar por un joven de 19 años en el partido más importante de ese mundial del 2006!", destacó el mediocampista mexicano.

De igual modo, el jugador del Real Betis de España consideró que La Volpe es un histórico del balompié nacional.

"No tengo duda que gracias a esos momentos he conseguido muchos sueños y objetivos en mi carrera! En mi humilde opinión no necesitó títulos para dejar un legado muy importante en el futbol mexicano! Muchas gracias profe o como mejor se le conoce... muchas Gracias Bigoton! ... le deseo todo el éxito en sus próximos proyectos!", agregó el tricolor que ha sido convocado en cuatro mundiales (2006, 2010, 2014 y 2018).