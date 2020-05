Ricardo La Volpe se retracta; no se retira como DT

Ricardo La Volpe anunció hace unas semanas que se retiraba como director técnico, pero ya lo pensó bien.

"Se me cruzaron los cables, lo estoy pensando", dijo en entrevista a TUDN.

-¿Si te llega un buen proyecto, vuelves a dirigir en cancha?... Se le preguntó.

"Si, ya me volví medio loquito otra vez", contestó el argentino.

La Volpe había mencionado que después de su salida de Toluca, no volvería a tomar a un equipo como técnico, que prefería estar como director deportivo.

En algunas declaraciones que ofreció dijo que estaba "cansado", de todo lo que envolvía al director técnico y sobre todo al trato con los promotores a los que acusó de manejar algunos equipos se futbol.

Ricardo La Volpe de 68 años, ha dirigido 10 equipos en México, algunos en más de dos ocasiones. Solo ha ganado un título oficial, con el Atlante en la temporada 1992-93.