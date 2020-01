Ricardo Peláez hace firmar código de ética a jugadores de Chivas

Este miércoles el director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, sostuvo una charla con la plantilla rojiblanca para recomendarles que tengan cuidado en qué hacen en sus tiempos libres, que cuiden su carrera dentro y fuera de la cancha, para que no tengan ningún tipo de problema, todo esto después de lo sucedido con Víctor "Pocho" Guzmán.

El dirigente rojiblanco puntualizó a los jugadores que siempre deben tener responsabilidad en todos los sentidos, para evitar algún mal entendido y no tener ningún tipo de distracción en los objetivos trazados, y les recordó que el pasado viernes firmaron un compromiso de comportamiento a cumplir, para que lo tengan presente siempre.

"Ricardo Peláez habló con ellos, se habló incluso hoy (miércoles) de nueva cuenta, se les dijo lo que puede pasar y de los cuidados que deben tener. Estamos en eso, seguiremos insistiendo para que no se les olvide, que no se descuiden", refirió al respecto el técnico Luis Fernando Tena.

El pasado viernes Peláez le dio a cada jugador un documento para que lo firmaran, en el cual se estableció un compromiso para ir todos en el mismo camino. Se dieron algunas modificaciones al reglamento interno y todos aceptaron, por ello estamparon la rúbrica en dicho reglamento.