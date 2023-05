Ricardo Salinas Pliego no asistió a la Asamblea de Dueños de Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Este lunes se realizó la Asamblea de Dueños de la Liga MX en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol.

La junta sirvió para tocar diferentes puntos del balompié nacional, pero el más importante fue el de la salida de Yon de Luisa como presidente de la FMF.

La mayoría de los propietarios y representantes de los equipos mexicanos asistieron a la reunión; sin embargo, llamó la atención que Ricardo Salinas Pliego no llegó.

David Faitelson, de inmediato, le mandó un mensaje al propietario de Mazatlán FC, a través de redes sociales, sobre su ausencia en la asamblea.

"Según reportes de 'W Radio', Ricardo Salinas Pliego es el único dueño ausente en la reunión de Toluca. Supongo que habrá tenido cosas mucho más trascendentales que el futbol...".

El dueño de TV Azteca, fiel a su estilo, no dudó en responderle y le reveló el motivo por el cual prefirió no ser parte de la junta en la Federación.

"Primero lo que deja, después lo que...", compartió Ricardo Salinas Pliego en su cuenta oficial de Twit