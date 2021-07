Rival de México, podría abandonar la Copa Oro por casos de Covid

La Copa Oro no acaba con los problemas, y al parecer otra Selección se encuentra en riesgo por posible contagio de Coronavirus dentro del plantel.

Primero, Cuba no pudo participar en la fase de repechaje, y ahora Curazao, segundo rival de la Selección Mexicana en su grupo podría abandonar el torneo por el Covid-19.

De primera instancia se había reportado que la selección caribeña tenía jugadores contagiados y ahora por medio de sus redes sociales y medios de aquel país, explicaron que en las próximas horas la Federación decidirá si participan o abandonan. Todo depende de sus próximos exámenes.

"Hoy habrá una prueba de Covid para nosotros, si el 50 por ciento o más del plantel sale positivo abandonaremos la Copa Oro, si es menos del 50 por ciento... ¡Seremos la selección más ruidosa del torneo! También veremos si hay posibilidad de convocar a más jugadores", mencionó el medio Curacao Football News.

Curazao jugaría contra México el 14 de julio, pero antes abren la competición ante El Salvador este sábado, mismo día que el Tricolor se estrenará en la justa ante Trinidad y Tobago.

Por su parte, la Concacaf no se ha pronunciado al respecto.