Rival del "Canelo" Álvarez provocó muerte de boxeador

El 8 de diciembre 2011 Saúl "Canelo" Álvarez aún descansa de la tercera defensa de su título superwelter que consiguió al vencer en la Plaza de Toros México a Kermit Cintrón. A 11 mil kilómetros, en la fría ciudad de Ekaterimburgo, Sergey Kovalev pelea con fantasmas.

Esta tarde el boxeo volvió a ondear a media asta. Roman Simakov murió en el hospital sin recuperar la conciencia después de sufrir graves heridas en un combate contra Sergey Kovalev apenas cuatro días después de la pelea que terminó por nocaut.

"El paciente fue llevado a nuestra sala de emergencias en coma. El paciente estaba en una condición tan grave que ni siquiera tuvimos tiempo de hacer una resonancia magnética. Se realizó una craneotomía urgente, con un gran hematoma a la derecha del cráneo eliminado", informó el departamento de emergencias del hospital a Lifesport.ru

Los médicos lucharon por la vida del boxeador durante tres días, pero falleció sin recuperar la conciencia.

El incidente traumatizó a Kovalev. Desde ese día preguntó a la familia se Simakov si podía ayudar económicamente.

El ruso con el que se medirá el Canelo este sábado en Las Vegas recibe el sobrenombre de "Krusher", una referencia a un estilo violento.

Desde entonces, el ruso solo ha hablado públicamente una vez sobre el tema y se suscitó en 2016 para Yahoo Sports.

Durante la entrevista, Kovalev dijo que mientras golpeaba a Simakov se preguntó por qué el árbitro no detuvo la pelea. Cuando se enteró de la muerte de Simakov, dijo: "Estaba perdido".

La pelea de Kovalev en 2011 con Simakov no cambió su forma de pelea. En todo caso ha sido la edad la que ha comprometido la capacidad del ruso para moverse dentro del ring.

En julio de este año, Sergey Kovalev criticó la falta de capacidad que tuvo el réferi Kenny Chevalier quien no detuvo a tiempo el combate donde falleció su compatriota Maxim Dadashev.

"Creo que el error evidente fue cometido por el árbitro de esta pelea porque no es solo alguien de la calle, sino un profesional capacitado para manejar combates de boxeo", escribió Kovalev en su cuenta de Instagram.

"Él [réferi] tuvo que ver que Dadashev tenía cero posibilidades de ganar después de la octava ronda, porque para ese momento era obvio que Max perdió casi todas las rondas y las posibilidades de ganar por KO no estaban en la perspectiva", continuó Kovalev.

Desde la muerte de Simakov, Kovalev pelea en su honor.

"Seré campeón para mí y para él... esto me ayudó y aún me ayuda a pelear".