Roberto Díaz, mexicano campeón del Louisiana Open

Roberto Díaz conquistó su primer título en el Korn Ferry Tour, un logró que tardó casi siete años en llegar desde que brincó al profesionalismo en los campos de Estados Unidos.

Con una tarjeta de 18 golpes bajo par, el veracruzano levantó el trofeo del Louisiana Open, que lo aproximó a su regreso al PGA Tour, donde tiene cuentas pendientes por mostrar en el mejor golf del mundo.

"Se dio la oportunidad esta semana y me voy muy contento... sin palabras por esta victoria. Me quita esa presión extra acumulada de tanto tratar y, la verdad, es algo indescriptible esta sensación", comentó el tricolor, tras su victoria, en videoconferencia.

Díaz reconoció que el deseo de ganar cada semana continuará y que los triunfos pueden aumentar al ya haber saboreado lo que significó.

Bobby se llevó el Louisiana Open con una tarjeta de 18 golpes bajo par (266 impactos), tras una muy competitiva jornada con el estadounidense Peter Uihlen (-17). El veracruzano se conviritó en el quinto tricolor en consagrarse en la antesala del máximo circuito del mundo, después de Esteban Toledo, Carlos Ortiz, Abraham Ancer y José de Jesús "Camarón" Rodríguez.

"El golf mexicano sigue a la alza. Con lo que hacen Carlos y Abraham, al igual que Gaby López [en la LPGA], nos dejan la vara un poco más alta y aquí estamos para responder".

Emocionado, Díaz le dedicó la victoria a su familia, su madre y su primer hijo recién nacido en diciembre. Fue el primer trofeo como profesional en Estados Unidos para Bobby.

La victoria acercó a Bobby de vuelta al PGA Tour para la próxima temporada, tras tener la tarjeta durante dos campañas y apuntó a una revancha sobre los mejores torneos del circuito.

Durante el año pasado, el tricolor se mantuvo entre los mejores 25 jugadores en ganancias dentro del Korn Ferry, pero la pandemia de Covid-19 frenó su retorno al máximo circuito por la determinación de no tener "graduados" hasta la próxima campaña, solo extensiones a algunos torneos.

Con este triunfo y en caso de mantenerse entre los punteros en lo que resta del calendario, Díaz no tendría complicaciones para asegurar su pase y regreso al PGA Tour para la temporada 2021-22.

A pesar de arrancar la última ronda en el Le Triomphe Golf & Country Club con una ventaja de dos –que luego se convirtió en cuatro–, el veracruzano tuvo que embocar el par en la última bandera para asegurar la victoria.

Díaz arrancó con dos pájaros en la misma cantidad de hoyos, que le dieron tranquilidad y aseguraron su liderato en este domingo. Posteriormente, se mantuvo en pares hasta la bandera siete, en la cual embocó un águila que le dio ventaja de hasta cuatro impactos sobre el segundo lugar, el estadounidense Peter Uihlen (-17).

Los nervios no fallaron, debido a un bogey en el 12, que lo colocó a un golpe de distancia sobre el norteamericano. Fue momento de controlar las emociones y cerrar los últimos greenes de la mejor forma posible y asegurar el trofeo.

Para el 14, Uihlen lo empató en el tablero y así continuaron hasta el 17, en el cual el local tiró cinco en par 4. El tricolor no volvió a equivocarse y amarró la victoria en Louisiana.

Ha sido un camino largo para Bobby rumbo a su primer triunfo, desde que logró su tarjeta en 2014. En su trayectoria, ha logrado su boleto al PGA Tour, donde se mantuvo dos temporadas, pero perdió su lugar y regresó a la antesala.