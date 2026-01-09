logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis

Se desempeña principalmente como contención y viene del Mazatlán FC

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:39 p.m.
Foto: Atlético San Luis

Foto: Atlético San Luis

El Atlético de San Luis informó que Roberto Meraz es nuevo jugador del conjunto potosino de cara al Torneo Clausura 2026.

Meraz, mediocampista mexicano de 26 años, llega al ADSL para reforzar la zona media del terreno de juego.

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Roberto se desempeña principalmente como contención, destacando por su intensidad, capacidad de recuperación y orden táctico.

Su formación y debut profesional se dieron con Monarcas de Morelia, institución con la que comenzó su trayectoria en la Liga MX. Posteriormente, formó parte de Mazatlán FC, equipo con el que tuvo una etapa consolidada, acumulando más de 120 partidos oficiales y seis anotaciones, convirtiéndose en un elemento recurrente dentro del medio campo en el máximo circuito del fútbol mexicano.

De cara al Clausura 2026, Roberto Meraz se integra al Atlético de San Luis con el objetivo de aportar experiencia, equilibrio y solidez defensiva.

A su llegada, el mediocampista expresó su compromiso y disposición para trabajar al máximo en busca de cumplir los objetivos trazados junto al plantel potosino.

Santiago Muñoz es nuevo delantero del ADSL

Cuenta con una trayectoria que combina experiencia nacional e internacional.

Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis
