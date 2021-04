Roberto Osuna está en el radar de los Diablos Rojos del México

Las semanas avanzan y la posibilidad de la incorporación del lanzador Roberto Osuna a los Diablos Rojos del México está latente, situación que emociona a Miguel Ojeda, estratega escarlata, quien es realista y sabe que de concretarse la llegada, será complicado que el cerrador se mantenga mucho tiempo en el infierno.

"Nos daría mucha profundidad en el bullpen, te viste, te hacer sentir muy bien y te da mucha seguridad, sabemos la calidad que tiene, pero sabemos que si viene y pitcha no va a estar mucho tiempo.

"Es lo que quieren los equipos de Grandes Ligas, verlo en actividad y una vez que lo vean, se lo llevarían otra vez. Pero me emociona que llegue con una actitud ganadora, de Grandes Ligas y haga un poco de lo que hace en Estados Unidos", compartió el timonel en video conferencia.

Al respecto, Jorge del Valle, gerente deportivo de la organización, mencionó. "Roberto Osuna es Diablo Rojo y el tiempo va a dictar cuándo tenga que venir. Yo creo que por el momento, la prioridad es encontrar ese contrato en Grandes Ligas.

"Lo que queremos es que muestre la mejor versión de sí mismo y estaremos a espera de ver qué se terminar por definir, tenemos las puertas abiertas para él y solo esperamos que pueda definir su futuro.

"Vamos a permitir que termine de transcurrir este primer mes de Grandes Ligas, no creo que nos tengamos que apresurarnos porque hay un grupo de trabajo y vienen todavía más sorpresas".

Del Valle aceptó que si no es en esta ocasión, tarde o temprano, Osuna volverá a vestirse de rojo. "Por ahora, será una decisión para bien de ambos, si no es en esta temporada, estoy seguro que Roberto Osuna volverá a vestir la franela de los Diablos Rojos en el futuro".

Al cuestionarlo sobre lo que implica para la organización, los problemas que ha tenido el lanzador fuera de los diamantes, el directivo fijó la postura de Diablos Rojos. "Siendo un tema tan delicado, es algo que internamente siempre debemos platicar con el atleta.

"Sabemos que son un ejemplo y creo que Roberto Osuna se encuentra en una etapa de madurez y si llega a venir, podemos platicar con él y respaldarlo. En el contacto que tuvimos con él en la Copa Juntos por México nos demostró que ha aprendido mucho de este tema".