Roger Martínez se reporta con América, al que le sobra un extranjero

El colombiano Roger Martínez ya se reportó con el América. La pregunta es si se quedará.

El delantero ya llegó a Coapa a ponerse a las órdenes del nuevo entrenador, Santiago Solari, aunque llega con la carga de ser un jugador al que la directiva no quiere que permanezca debido a su falta de compromiso.

El problema es que no hay quien quiera comprarlo, por lo menos no en los seis millones de dólares que el cuadro azulcrema pagó por él, y menos pagar el sueldo.

Ahora lo que las Águilas deben de decidir es con qué extranjeros se va a quedar. Actualmente las águilas tienen en sus filas a 12 elementos foráneos o como los nombra la Liga MX, "no formados México": Bruno Valdez, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera, Pedro Aquino, Sergio Díaz, Leo Suárez, Andrés Ibargüen, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez, Roger Martínez, Federico Viñas y Nicolás Castillo. El reglamento marca que los equipos deben de registrar máximo a once foráneos y solo pueden estar en la cancha nueve.

Se prevé que Martínez sea dado de baja, pero en las Águilas también deben de valorar si Nicolás Castillo regresará a la actividad después de las lesiones y enfermedades que sufrió. Se espera su regreso para febrero, al igual que Bruno Valdez, quien también se recupera de una fractura de ligamentos en la rodilla.