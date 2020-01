Roger Martínez ya no es considerado en el América

Miguel Herrera le quiso poner punto final, ahora sí, al caso de Roger Martínez. El colombiano no será tomado en cuenta para el primer equipo, porque manifestó si intención de salir, y sólo se está a la espera de que acepte la oferta que tienen sobre la mesa para que emigre como compra, porque en las Águilas simplemente no jugará, y no será cedido a préstamo.

Y no es nada personal: "Es la última vez que me refiero a Roger... No tengo nada contra él, nos llevamos muy bien, pero él manifestó qué quería salir y así no lo podemos tomar en cuenta", dijo el técnico de las Águilas.

La cuestión se encuentra así. "Si hay una oferta en la mesa como la que hay (en las oficinas del club a compra), irá donde él quiera y si no, pues tendrá que atender la oferta que hay, así de simple y eso lo está viendo su representante... Por eso no lo hemos usado".

Pero las Águilas no se quedan desprotegidas... "Ya tenemos a Leo Suárez, que esperemos se ponga a tono, ahí está Nicolás Benedetti que estamos seguros tendrá más minutos cuando regrese (está en el preolímpico de Sudamérica), (Andrés) Ibargüen también está listo, así la única opción que estamos buscando es la de un volante que ya saben todos para dónde es".

Y para que quede más claro el asunto de Roger, Herrera puntualizó. "Él se quiere ir a Europa, hubo dos ofertas pero las ofertas fueron a préstamo. Nosotros somos socios con el Villarreal, el jugador no es al 100% del América y ninguno de los dos socios desea qué jugador se vaya prestado y no va a salir así, y lo sabe su representante, desde la primera vez se les dijo claramente que no saldrá jugadores prestados".

---Bruno Valdez regresa al once del América

El regreso de Bruno Valdez destaca en el once que presentará el América en su juego ante el Tijuana de mañana viernes.

Valdez no estuvo ante Tigres debido a una infección estomacal que se recrudeció horas antes del encuentro, pero ahora está listo para reforzar la zaga en la que también estarán Emanuel Aguilera y el joven Harry Ortega.

Adelante, el ataque estará conformado por Giovani dos Santos y Henry Martín, autor del gol del triunfo ante los regios en la jornada 2.

Así, la alineación del América será con: Guillermo Ochoa en la portería; Paul Aguilar, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Haret Ortega y Jorge Sánchez en la defensa. En la media de contención actuarán Rubén González y el paraguayo Richard Sánchez. Adelante Alonso Escoboza, Giovani dos Santos y Henry Martín.