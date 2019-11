"Rogermanía" se apodera de la Plaza de Toros

La "Rogermanía" se apoderó de la Plaza de Toros México. Cientos de aficionados ansiosos de ver a Roger Federer hicieron su aparición este sábado; el suizo de 38 años de edad se presentará a las 19:00 horas.

Esta vez los puestos de toros de peluche y cantimploras se mezclaron con las gorras, camisetas y posters alusivos al considerado el mejor tenista de todos los tiempos. Gorras con un costo de 150 o 200 pesos. "Llévela, es la oficial... oficial pero no original", aclara un vendedor que ofrece el producto en diversos colores impreso con el logotipo de las iniciales RF.

Para una sudadera había que desembolsar un poco más: 300 pesos. También hubo cojines con las imágenes de Federer y Alexander Zverev, el otro protagonista, para hacer más cómoda la estancia en la tribuna. La comodidad al alcance de 100 pesos.

Para saciar el hambre, además de los famosos tacos en un sitio taurino, estaba la opción de la paella. El olor a camarones invitaba a sentarse en una de las mesas de plástico dispuestas para la ocasión. Paladear esos sabores implicaba un gasto de 240 pesos por la orden.

Pero la oferta era mayor que la demanda, como lamentaba una vendedora de sombreros. "Hay gente muy pesada. No quieren pagar 250 pesos por uno".

La afluencia era poca hasta las 16:00 horas. La Plaza lucía espacios vacíos, porque muchos prefirieron llegar a la hora del platillo principal, programado hasta más tarde.

Así transcurrió la tarde a la espera de The Greatest Match, que si bien convocó a verdaderos fans de Federer, también fue imán para otros que no estaban tan empapados de sus logros. Daba lo mismo, el caso era estar en la presentación del que los expertos califican como el mejor de la historia.