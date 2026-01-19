Roma vence a Torino; Dybala fue figura

Donyell Malen necesitó menos de 26 minutos para estampar su llegada a Roma con un gol.

El atacante neerlandés anotó el gol que adelantó a la Roma rumbo a la victoria el domingo por 2-0 de visita a Torino. El equipo de la capital se consolidó así en el cuarto lugar de la Serie A de Italia.

También fue una gran manera para Malen de celebrar su 27 cumpleaños el lunes.

Malen llegó a la Roma cedido por Aston Villa el viernes, con la opción de hacer el acuerdo permanente al final de la temporada.

Fue incluido de inmediato en el once titular y pensó que había anotado a los 23 minutos, pero el tanto fue anulado ya que estaba en fuera de juego cuando recibió el pase del argentino Paulo Dybala.Los dos se combinaron nuevamente tres minutos después. Malen controlando el pase milimétrico de Dybala antes de batir al arquero rival Alberto Paleari.Dybala aportó el segundo gol a los 72. Su disparo desde el borde del área fue desviado por Paleari pero el balón quedó a los pies de Dybala, quien remató de volea al techo de la red. El resultado también vengó la derrota de Roma a mitad de semana en Torino por la Copa de Italia.