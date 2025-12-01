Rommel Pacheco responde a acusaciones de Paola Espinosa por supuesta desposesión de propiedad

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, Rommel Pacheco estuvo en el ojo del huracán por las acusaciones de Paola Espinosa, quien mencionó que el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la despojó de una propiedad con base a amenazas e incluso la ocultó de su declaración patrimonial.

Hace algunos años, ambos exclavadistas mantuvieron una relación, y en una parte de la misma compraron una casa en Mérida, de la cual fue despojada, según contó Espinosa.

Tras estos comentarios de la medallista olímpica, Pacheco emitió un comunicado en sus redes sociales, donde habló sobre sus propiedades y de las acusaciones de su expareja.

"Ante las recientes notas, especulaciones y comentarios difundidos en distintos medios y redes sociales, considero importante aclarar con serenidad y transparencia algunos puntos, siempre con respeto a quienes han formado parte de mi vida y a la ciudadanía que merece información veraz", escribió en una publicación compartida en redes sociales.

"Sobre declaraciones de terceros, no tengo nada que comentar. Yo siempre voy a respetar a quien formó parte de una etapa de mi vida. Recuerdo esa etapa con cariño y con la madurez de saber que todos crecemos y seguimos caminos distintos. Nunca me voy a expresar negativamente de nadie. Lo único que pido es el mismo respeto para mi esposa, para mi hijo y para mi familia", agregó.

Este tema llegó hasta la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien habló sobre lo sucedido y dejó en claro que la Secretaría de Anticorrupción están investigando el tema.

"Entiendo que él lo aclaró. Y para conocimiento de todos: cuando sale en algún medio alguna acusación, alguna presunta irregularidad de un servidor público, una servidora pública, lo toma la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y hace su investigación", comunicó la mandataria del país en la mañanera.