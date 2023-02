Rommel solicita a COM, Conade y FMN diálogo en beneficio de atletas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Rommel Pacheco, exclavadista mexicano, salió en defensa de los atletas de disciplinas acuáticas que ya no reciben apoyo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, derivado del desconocimiento de la World Aquatics (FINA) a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), aunque para Conade sigue teniendo sus derechos en dicho organismo.

"Mi intención es exhortar al diálogo tanto al Comité Olímpico Mexicano, como a la Conade, como a la FMN, para que todos pongan de su parte y ver la mejor resolución de esta problemática para que no sean perjudicados los atletas, sí se puede (resolver) si ponen de su colaboración", señaló Pacheco.

Rommel reveló que cuando se dio a conocer el panorama que enfrentarían "muchos atletas se han comunicado conmigo, preocupados porque se van a quedar fuera de todo apoyo", ya que el retiro de los 60 millones de pesos que era destinado al sector acuático incluye "pago de entrenadores, competencias, campamentos y va afectar todo el ciclo olímpico por problemas de pantalón largo".

Este mensaje ya fue trasladado no sólo a la Cámara de Diputados, Pacheco se encargó que informárselo al canciller Marcelo Ebrard y el secretario de gobernación, Adán Augusto.

"Le señale de qué manera diplomáticamente se puede solucionar, porque esto ya está escalando a un tema no sólo en México", detalló el originario de Yucatán.

Rommel especificó que Kiril Todorov no es reconocido por la World Aquatics porque tiene sigue un proceso legal en México y uno a nivel internacional, así que Pacheco le pide -por el bien de los atletas- "piense en el país, porque debería considerar que esas situaciones personales no afecten a los deportistas".

Ahora, el exclavadista busca apoyar a sus excompañeros de alto rendimiento, porque las irregularidades también involucran otras disciplinas así que su prioridad es "darle voz y voto al deportista y entrenador que son los perjudicados, pero ni siquiera pueden opinar".