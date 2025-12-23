Rompen Cavaliers su racha negativa
CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 30 puntos y De´Andre Hunter sumó 15 de sus 27 en la segunda mitad, impulsando la victoria el lunes 139-132 de los Cavaliers de Cleveland ante los Hornets de Charlotte.
Darius Garland añadió 27 unidades y diez asistencias para Cleveland, que se alejó en la segunda mitad para romper una racha de tres derrotas consecutivas. Los Cavaliers venían de perder tres seguidos en casa y tiene un récord de 2-5 en el Rocket Arena desde el 30 de noviembre.
LaMelo Ball lideró a Charlotte con 23 tantos y nueve asistencias, encestando seis triples. El novato Kon Knueppel y Brandon Miller anotaron cada uno 20 puntos, mientras que Moussa Diabate capturó un máximo de temporada de 14 rebotes.
Hunter dio un gran impulso a los Cavaliers al inicio del tercer cuarto, permaneciendo en la cancha después de recibir un golpe flagrante en la cara por parte de Diabate. Anotó ambos tiros libres y un triple en la posesión subsiguiente para aumentar la ventaja a 98-85.
Dean Wade contribuyó con 14 puntos y siete rebotes para Cleveland, que tomó su mayor ventaja de 131-112. Lonzo Ball tuvo seis puntos y siete asistencias en el segundo partido de una serie de tres en casa que precede al juego de Navidad de los Cavaliers en Nueva York.
