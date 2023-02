Ronaldo y su emotivo mensaje a JJ Macías: "He pasado lo mismo"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). – José Juan Macías sufrió hace unos días una nueva lesión que prolongará su regreso a las canchas de la Liga MX, el delantero del Guadalajara tuvo una rotura total de ligamento cruzado anterior.

Una situación que causó gigantes muestras de cariño por parte de los aficionados rojiblancos y a los que se unió el legendario jugador brasileño Ronaldo.

Exjugador del Real Madrid y que mediante redes sociales le dedicó un emotivo mensaje al mexicano, buscando con ello darle ánimos para afrontar la larga recuperación de más de 9 meses.

"Hola JJ ¿qué tal, cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh? Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto ¿Vale? Un abrazo" mencionó el brasileño.

Ante los comentarios positivos, José Juan Macías compartió el video en sus redes sociales en las que agradeció el detalle del actual propietario del Valladolid de la Liga.

El mensaje de Ronaldo "El Fenómeno" para JJ Macias pic.twitter.com/cB5ODCLOFF — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) February 25, 2023