Rory McIlroy pierde ventaja récord en Masters 2024 en Augusta

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Rory McIlroy comenzó la tercera ronda del Masters con una ventaja récord de seis golpes tras 36 hoyos. La delantera se había esfumado para cuando salió del green del hoyo 11.

¿Cómo perdió Rory McIlroy la ventaja récord en el Masters?

Con una sorpresa tras otra, el Masters pasó el sábado de ser un monólogo para convertirse en una discusión entre más golfistas que buscan ceñirse la chaqueta verde.

McIlroy estuvo en varios lugares indeseables durante la ronda, desde la trampa de agua hasta zonas complicadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De todas esos sitios, el peor fue el peldaño que comparte ahora con Cameron Young.

McIlroy perdió una ventaja récord del Masters tras 36 hoyos. Tropezó con un 73, 1 sobre par, algo sorprendente considerando que fue la tercera ronda con menor puntuación en la historia de Augusta National, 70,63.

Young estaba ocho golpes atrás al inicio y firmó una ronda de 65, que incluyó un bogey en el hoyo 15, par 5, cuando su wedge se quedó corto y rodó de vuelta al agua. Pero tomó la delantera con un birdie de 20 pies en el 16, sólo para que McIlroy lo alcanzara al final.

"No tuve todas conmigo hoy", lamentó McIlroy antes de irse al campo de prácticas para averiguar qué salió mal. Es último en el field en precisión desde el tee entre los 54 jugadores que pasaron el corte.

"Hay muchos jugadores con opciones mañana. Sigo empatado con el mejor marcador de cara a mañana, así que no puedo olvidarlo", añadió. "Pero sí sé que voy a tener que estar mejor si quiero tener una oportunidad de ganar".

Detalles de la tercera ronda y otros contendientes en el Masters

Aun así, éste no fue el día que nadie esperaba de McIlroy. Sólo dos jugadores estaban a seis golpes del campeón del Masters al comenzar la tercera ronda. Había nueve jugadores a menos de esa distancia de McIlroy y Young cuando terminó el día salvaje.

Ambos quedaron con un acumulado de 205 impactos, 11 bajo par, uno por delante de Sam Burns, que jugó sin bogeys para un 68. Shane Lowry, que hizo un hoyo en uno en el sexto hoyo, par 3, para convertirse en el primer jugador en tener un par de aces en el Masters, firmó un 69 y estaba a dos golpes.

Y de repente muy metido en la pelea estaba el jugador número 1 del mundo, Scottie Scheffler, quien tuvo su ronda más baja en el Masters con un 65 pese a no hacer birdie en los pares 5 de los últimos nueve hoyos por tercer día consecutivo.

Estaba 12 atrás cuando inició y cuatro atrás cuando terminó el día.

"No siento que esté fuera del torneo ", dijo Scheffler.

¿Qué pasó? Prácticamente de todo.

McIlroy iba avanzando con pares cuando embocó su tiro en el 10 para un birdie. Pero su recorrido por Amen Corner lo dejó con ganas de descargar su frustración.

Su tiro al 11 se fue a la izquierda y rodó al agua, el campeón vigente falló un putt de 5 pies e hizo su primer doble bogey del torneo. Jaló su wedge en el par 3 del 12 por encima del green y efectuó un mal chip, fallando un intento de par de 15 pies.

Su drive en el 13, par 5, se fue a los árboles a la derecha por tercer día consecutivo, su wedge se pasó y tuvo que pelear para salvar el par.

Iba 2 sobre par en su ronda en un día en el que todos los demás estaban avanzando.

"Desde luego no hay ninguna ventaja que sea segura ahí fuera", dijo Young. "Pero al mismo tiempo, a Rory le encanta este lugar. No creo que a nadie le hubiera sorprendido si salía y firmaba 65. Pero si abre la puerta, hay que aprovechar".

Un día después de que McIlroy estableció el récord de la mayor ventaja tras 36 hoyos, Young encontró un lugar en el libro de récords al remontar el mayor déficit en la tercera ronda para compartir el liderato.

Fue la segunda vez que un campeón que ostenta la colección completa del Grand Slam ha dilapidado una gran ventaja el sábado en el Masters. Jack Nicklaus lideraba por cinco golpes en 1975 cuando firmó 73 y cayó a un golpe, sólo para ganar en lo que se considera uno de los domingos más emocionantes en la historia de Augusta National.

Quizá otro capítulo esté en camino el domingo. No faltan contendientes.