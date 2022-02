Rublev gana en Dubai, su segundo título en una semana

Andrey Rublev ganó su segundo título individual en menos de una semana —y el décimo en total— al superar por 6-3, 6-4 al checo Jiri Vesely, que venía de la clasificación, en la final del Campeonato de Dubai el sábado.

El ruso, séptimo de la clasificación, ganó el pasado domingo el Open 13 en Marsella, en donde también se llevó el título de dobles con su compañero ucraniano Denys Molchanov.

Vesely eliminó a Novak Djokovic en los cuartos de final y alcanzó la final venciendo a Denis Shapovalov en un duelo el viernes de más de tres horas.

"Ambos estamos muy cansados", admitió Rublev en la entrevista en cancha. "No lo esperaba por que no tuve tiempo de adaptarme. Es un sentimiento increíble. Me siento muy feliz".

El viernes Rublev escribió "No guerra, paz" en la cámara de televisión momentos después de que superó al polaco Hubert Hurkacz en la semifinal.