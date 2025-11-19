Ryan Wedding enfrenta cargos por asesinato de testigo federal

WASHINGTON (AP) — Un ex snowboarder del equipo olímpico de Canadá, quien es buscado por las autoridades por dirigir una red multinacional de tráfico de drogas, enfrenta cargos adicionales en relación con el asesinato de un testigo federal en enero pasado, informó la secretaria de Justicia Pam Bondi el miércoles.

Otros diez sospechosos han sido arrestados como parte de un acta federal desprecintada en California en la que se acusa a Ryan Wedding de orquestar el asesinato del testigo en Colombia para ayudar a Wedding a evitar la extradición hacia Estados Unidos.

Las autoridades ofrecen hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Wedding, quien se encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI. Se cree que vive en México bajo la protección del cártel de Sinaloa, con quienes, según las autoridades, trabaja estrechamente para enviar grandes cantidades de drogas hacia Canadá y Estados Unidos.

"Seas un traficante de drogas en las calles... o un capo internacional, iremos tras de ti", dijo Bondi a los reporteros. "Te encontraremos y rendirás cuentas y serás llevado ante la justicia por tus crímenes".

Wedding --también conocido como "El Jefe", "Enemigo Público" y "James Conrad King"-- fue acusado en 2024 de dirigir una red de narcotráfico que mueve unas 60 toneladas de cocaína al año utilizando camiones de carga para transportar las drogas entre Colombia, México, el sur de California y Canadá.

Las autoridades aseguran que Wedding y sus cómplices utilizaron un sitio web canadiense llamado "the Dirty News" para publicar una fotografía del testigo para que fuera identificado y asesinado. El testigo fue seguido hasta un restaurante en Medellín en enero pasado, donde recibió un disparo en la cabeza.

"Wedding le puso precio a la cabeza de la víctima, creyendo equivocadamente que la muerte de la víctima resultaría en la desestimación de los cargos criminales en su contra y de su red internacional de tráfico de drogas, y además le garantizaría que no fuera extraditado a Estados Unidos. Estaba equivocado", aseguró el máximo fiscal federal para el distrito del centro de California, Bill Essayli.

El gobierno de Estados Unidos también está ofreciendo recompensas de hasta 2 millones de dólares por información sobre otros involucrados en el asesinato del testigo.