Sabalenka - Rybakina por el título en Australia

MELBOURNE, Australia.- Ni siquiera una penalización por obstrucción pudo frenar la marcha de Aryna Sabalenka hacia su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia.

La número uno del mundo superó el jueves a Elina Svitolina por 6-2, 6-3 para colocarse a una victoria de su tercera corona en el primer grande de la temporada en cuatro años.

Se reeditará la final de 2023 contra Elena Rybakina luego que la cabeza de serie número cinco venció 6-3, 7-6 (7) a Jessica Pegula, la número seis, en la segunda semifinal.

"Fue un gran partido (contra Sabalenka en 2023)", dijo Rybakina. "Al final, ella jugó un poco mejor y mereció la victoria. Quiero disfrutar de la final y espero poder sacar mejor que hoy. Estoy muy emocionada".

Su semifinal fue bastante desigual hasta que hasta que Rybakina dispuso de su primera bola de partido. La campeones de Wimbledon en 2022 desperdició tres match points con Pegula al saque y luego sufrió dos quiebres al sacar por la victoria.

Pegula se recuperó y dispuso dos puntos de set en el desempate, pero no pudo convertirlos, y Rybakina finalmente sentenció 29 minutos después de su primera bola de partido.

"Realmente, realmente estresante", dijo Rybakina. Admitió tener recuerdos del Abierto de Australia en 2024, cuando perdió el desempate más largo de la historia del Slam femenino ante Anna Blinkova por 22-20 en una derrota en tres sets.

"Estoy orgullosa sin importar la situación. Se puso muy ajustado, supe resistir", indicó sobre la victoria sobre Pegula. "Luché por cada punto".

Para Pegula, se convirtió en una cuestión de acertar o fallar.

"A veces, cuando estás al borde de perderlo todo, obtienes un poco de claridad porque simplemente piensas: ´Al diablo, solo voy a intentar mantenerme en esto´", dijo. "Jugué un par de puntos realmente buenos para salvar los puntos de partido, y, ya sabes, ella falló un par de bolas cortas... un par de puntos gratis para quitar algo de presión".

Las cuatro tenistas llegaron a semifinales sin ceder un set —la quinta vez que ocurre en Melbourne en 56 años— y tanto Sabalenka como Svitolina arrancaron la temporada con una seguidilla personal de 10 victorias consecutivas tras ganar torneos de preparación.

Sabalenka prolongó ambas rachas. Logró 19 puntos ganadores y rompió el servicio de Svitolina dos veces en el primer set. Terminó con 29 golpes ganadores frente a los 12 de la ucraniana.

Como es habitual entre tenistas ucranianas cuando se enfrentan a rusas o bielorrusas, no se dieron la mano en la red. Tampoco hubo foto de grupal antes del choque.

Sabalenka es la tercera mujer en la era abierta que se mete en cuatro finales individuales al hilo en el Abierto de Australia, luego de Evonne Goolagong y la suiza Martina Hingis.