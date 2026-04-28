Sabalenka pierde con Baptiste y dice adiós a Madrid

La estadounidense Hailey Baptiste, 32 del 'ranking' mundial, sorprendió este martes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que tuvo seis puntos de partido, y logró el pase a las semifinales del WTA 1.000 de Madrid al ganar por 6-2, 2-6 y 6-7 (6) en dos horas y treinta minutos.

Detalles del partido y rendimiento de las jugadoras

Sabalenka, de 27 años y número uno del mundo, llegó a Madrid con el reto de lograr su cuarto título en el torneo tras las victorias de 2021, 2023 y 2025. Ese objetivo se desvaneció en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica debido a la resistencia que opuso Baptiste, que logró la victoria más importante de su carrera.

De hecho, su cara, mezcla de incredulidad y alegría a partes iguales, reflejó el sentimiento personal por la hazaña realizada al término del partido, cuando celebró la victoria con el público madrileño.

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La bielorrusa empezó el primer set de forma fulgurante, sometiendo a su rival con golpes poderosos, algunos ajustados a las líneas, e intimidando a la estadounidense con unos potentes saques.

Para el segundo, con Baptiste liberada de nervios y la confianza recuperada, las tornas cambiaron. La estadounidense mejoró su juego, ganó el servicio dos veces a Sabalenka y lanzó golpes potentes que descolocaron a su rival, que fue perdiendo la concentración.

Consecuencias y próximos encuentros

Con todo por decidir llegó el último set, en el que la igualdad fue la tónica reinante hasta el punto que la resolución se produjo en un 'tie break' igual de ajustado.

Sabalenka lo tuvo todo de cara para llevarse el triunfo, sobre todo cuando Baptiste cometió dos dobles faltas en momentos críticos que no supo aprovechar. Esos errores suyos, que vinieron acompañados de otros de la bielorrusa, dieron alas a la estadounidense, que nunca perdió la fe y supo aprovechar su oportunidad para lograr un merecido pase a semifinales impulsado por su valentía.

Con la eliminación de Sabalenka, el WTA 1.000 de Madrid se queda sin sus cuatro primeras favoritas tras las eliminaciones anteriores de Elena Rybakina y Coco Gauff y la retirada por un virus de la polaca Iga Swiatek.

Baptiste, en su primera semifinal de un WTA 1.000, se medirá a la rusa Mirra Andreeva.

La estadounidense es la segunda jugadora que le gana un partido a Sabalenka en lo que va de 2026 tras la kazaja Elena Rybakina en el Abierto de Australia.