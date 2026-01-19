Sabalenka y Alcaraz se estrenan con victorias

MELBOURNE.- Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz cumplieron con las expectativas en la noche inaugural del Abierto de Australia: los dos máximos cabezas de serie se apuntaron victorias en sets corridos en una sesión dominical que comenzó con la realeza del tenis Rod Laver y Roger Federer entre el público.

La arena Rod Laver estaba a reventar para sus partidos de primera ronda, culminando un día en el que un total récord de 100.763 aficionados llenaron el Melbourne Park.

En la arena John Cain, conocida como la cancha del pueblo porque está abierta a los aficionados con pases de acceso general, Williams tenía dos quiebres de servicio a favor con un 4-0 a su favor en el tercer set antes de que Olga Danilovic remontara para ganar seis juegos consecutivos para una victoria 6-7 (5), 6-3, 6-4.

La campeona de siete citas de Grand Slam, que recibió una invitación especial en apenas su segundo Slam desde que regresó al circuito el año pasado, planea continuar en dobles.

Sabalenka admitió que estaba un poco nerviosa con Laver y Federer entre el público durante su victoria de primera ronda. Perdió los primeros tres puntos y cedió su juego de servicio inicial antes de recuperarse para vencer a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah por 6-4, 6-1.

El primer día de los 15 programados cerró con Alcaraz imponiéndose 6-3, 7-6 (2), 6-2 sobre Adam Walton para iniciar con el pie derecho su intento de establecer un récord como el jugador más joven en completar la colección de títulos de Grand Slam.