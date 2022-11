Sale de Astros gerente general James Click

El gerente general de los Astros, James Click, no recibirá un nuevo contrato, una decisión muy inusual que el equipo anunció el viernes, sólo seis días después de que Houston ganara la Serie Mundial.

Click fue contratado proveniente de los Rays de Tampa Bay antes de la temporada 2020 y parecía cada vez más distante del propietario Jim Crane. Click, de 44 años, no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.

Click dijo el martes durante las reuniones de gerentes generales en Las Vegas que su contrato expiró el 31 de octubre y que la situación no había sido abordada. También señaló que se le avisó con muy poco tiempo de anticipación sobre la conferencia de prensa del miércoles en que los Astros anunciaron el regreso del manager Dusty Baker con un contrato de un año.

A Crane se le preguntó sobre el estado de Click varias veces el miércoles y dijo que ambos sostenían conversaciones. También se le preguntó a Crane cómo evaluaría el trabajo que Click había hecho desde que asumió el cargo después que Jeff Luhnow fuera despedido a raíz del escándalo de robo de señales del equipo.

"Vamos a abordar eso", afirmó Crane. "Pero creo que James ha hecho un buen trabajo. Llegó e hizo algunos buenos ajustes. Nos sentaremos y veremos a dónde vamos a terminar con James".

Después de eso, se le preguntó a Crane si pensaba que la organización estaba mejor ahora con Click al mando.

"He dirigido muchos negocios. Este no es diferente. Nunca estoy satisfecho. Si estuviera satisfecho, tal vez no estaríamos donde estamos. Pero presiono a todos para que mejoren de arriba abajo", sostuvo Crane. "Así que siempre busco mejorar y puedo mejorar, la gente de mi equipo puede mejorar y los jugadores pueden mejorar. Así que el estándar está ahí para todos".

Click pasó 14 años con los Rays, comenzando como coordinador de operaciones deportivas antes de convertirse en director de investigación y desarrollo de béisbol y director de operaciones deportivas del equipo. Pasó tres temporadas como vicepresidente de operaciones deportivas antes que Houston lo contratara.