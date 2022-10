Salen a la luz abusos en liga femenina en EU

WASHINGTON.- Una investigación independiente sobre los escándalos que remecieron la liga de fútbol femenino de Estados Unidos encontró que en el deporte hay abusos emocionales y sexuales que involucran a múltiples equipos, técnicos y jugadoras, según un informe revelado el lunes.

“El abuso en la NWSL (siglas en inglés de la liga) responde a una cultura arraigada en el fútbol femenino, que viene de las ligas juveniles, que hace normal el abuso verbal por parte de los entrenadores y nubla los límites entre entrenadores y jugadoras”, escribió Sally Q. Yates, la ex fiscal general adjunta del gobierno federal, en su informe sobre la investigación.

La Federación estadounidense de fútbol ordenó una investigación a cargo de Yates y la firma de abogados King & Spaulding luego que Sinead Farrelly y Mana Shim, ex jugadoras de la NWSL, denunciaron haber sido víctimas de acoso y coerción sexual una década atrás, involucrando al ex técnico Paul Riley. Sus denuncias fueron publicadas por The Athletic en septiembre de 2021.

Riley, quien negó las acusaciones, fue despedido de inmediato como técnico del North Carolina Courage, y la comisionada de la NWSL Lisa Baird renunció.

Pero quedó en evidencia que los problemas eran más amplios. Cinco de los 10 entrenadores en la NWSL la pasada temporada fueron despedidos o renunciaron debido a denuncias de mala conducta.

“El abuso verbal y emocional que las jugadoras describen en la NWSL no es meramente ‘severidad’ de un entrenador. Y las jugadoras afectadas no son frágiles. Están entre los mejores atletas del mundo”, escribió Yayes.

Más de 200 personas fueron indagadas por los investigadores. Más de 20 entidades e individuos suministraron documentación. La federación también presentó documentos y la firma de abogados revisó 89.000 que fueron considerados como relevantes.